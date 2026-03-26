Rimango Subsonico | un' esperienza d' ascolto per i 30 anni dei Subsonica dal 31 marzo al Cinema Classico
In occasione dei trent’anni di carriera dei Subsonica il progetto Cieli su Torino 96–26 attraversa la città con un programma diffuso di eventi. Al centro, quattro concerti alle OGR Torino – il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026, già sold out – affiancati da un palinsesto dal 31 marzo al 12 aprile tra mostre, spettacoli, dj set e percorsi sonori dedicati alla storia e all’immaginario della band. All’interno di questo programma si inserisce Rimango Subsonico: istantanee di un attimo che passerà, una produzione originale Consiste Entertainment ideata e portata in scena da Federico Sacchi. Il racconto si sviluppa attorno a una domanda centrale: cosa... 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Una raccolta di contenuti su Rimango Subsonico
Discussioni sull' argomento I Subsonica festeggiano i 30 anni di attività con un nuovo album, un tour estivo e un programma di iniziative a Torino; Quattro passi in centro con i Subsonica: Per i nostri 30 anni trasformiamo Torino in un palcoscenico; Subsonica verso mondi sconosciuti: Trent’anni da eterni sperimentatori; SUBSONICA IL NUOVO ALBUM TERRE RARE.
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