In occasione dei trent’anni di carriera dei Subsonica il progetto Cieli su Torino 96–26 attraversa la città con un programma diffuso di eventi. Al centro, quattro concerti alle OGR Torino – il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026, già sold out – affiancati da un palinsesto dal 31 marzo al 12 aprile tra mostre, spettacoli, dj set e percorsi sonori dedicati alla storia e all’immaginario della band. All’interno di questo programma si inserisce Rimango Subsonico: istantanee di un attimo che passerà, una produzione originale Consiste Entertainment ideata e portata in scena da Federico Sacchi. Il racconto si sviluppa attorno a una domanda centrale: cosa... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Rimango Subsonico: un'esperienza d'ascolto per i 30 anni dei Subsonica, dal 31 marzo al Cinema Classico

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Una raccolta di contenuti su Rimango Subsonico

Discussioni sull' argomento I Subsonica festeggiano i 30 anni di attività con un nuovo album, un tour estivo e un programma di iniziative a Torino; Quattro passi in centro con i Subsonica: Per i nostri 30 anni trasformiamo Torino in un palcoscenico; Subsonica verso mondi sconosciuti: Trent’anni da eterni sperimentatori; SUBSONICA IL NUOVO ALBUM TERRE RARE.

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