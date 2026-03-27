Un'azione di controllo dello Stretto di Hormuz da parte di Trump è quasi impossibile secondo gli analisti

Secondo gli analisti, un'azione di controllo dello Stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti risulta quasi impossibile. Nonostante le dichiarazioni di Trump riguardo a azioni mirate e all'impiego di scorte militari per le navi cargo, la conformazione geografica dello stretto e la possibilità di Teheran di utilizzare mine, missili e droni a basso costo complicano significativamente qualsiasi intervento.

Trump parla di azioni mirate a Hormuz e scorte militari per le navi cargo ma gli analisti sono concordi nel giudicare un’azione di controllo dello stretto da parte degli Usa quasi impossibile vista la conformazione del terreno e la possibilità di Teheran di usare mine, missili e droni a basso costo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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