Una gemella nascosta? A Giza c’è un’altra Sfinge e un team italiano l’avrebbe trovata sepolta dalla sabbia

Un team italiano avrebbe individuato una seconda Sfinge sepolta sotto le sabbie della piana di Giza, vicino alla celebre statua. La scoperta, ancora oggetto di analisi, riguarda una struttura simile a quella già nota, che potrebbe rappresentare una gemella nascosta. Le ricerche sono state condotte attraverso scansioni e rilevamenti geofisici, con l’obiettivo di confermare l’autenticità della scoperta.

La storia dell’antico Egitto potrebbe essere sul punto di riscriversi dopo l’ annuncio di una possibile seconda Sfinge sepolta sotto le sabbie della piana di Giza. La scoperta, rivelata da un team di ricercatori italiani, si basa su scansioni radar avanzate e su un indizio nascosto in bella vista da millenni: la Stele del Sogno, un’antica incisione in pietra posizionata tra le zampe della celebre Sfinge. Risalente a oltre 3.000 anni fa, la Stele del Sogno sembrerebbe raffigurare non una, ma due figure di sfingi affiancate. Questo dettaglio iconografico, a lungo trascurato dagli studiosi, potrebbe rappresentare la chiave per comprendere che il leggendario monumento non fosse mai stato concepito come un guardiano solitario, ma come parte di una coppia simmetrica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Una gemella nascosta? A Giza c’è un’altra Sfinge e un team italiano l’avrebbe trovata sepolta dalla sabbia Articoli correlati Dove si trova la chiesa sepolta: il mistero del vecchio campanile che emerge dalla sabbiaA causa delle tempeste e degli spostamenti di sabbia avvenuti secoli fa, la chiesa è stata sepolta sotto la sabbia e resta visibile solo la torre... Valanga a Ischgl in Tirolo, trovata una vittima sepolta tra la neve: si cercano eventuali dispersiUna valanga di dimensioni preoccupanti ha travolto almeno uno sciatore nel comprensorio sciistico di Ischgl, in Tirolo, costringendo la macchina dei...