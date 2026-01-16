Valanga a Ischgl in Tirolo trovata una vittima sepolta tra la neve | si cercano eventuali dispersi

Una valanga si è verificata a Ischgl, Tirolo, con una vittima sepolta sotto la neve. Attualmente, il rischio slavine in zona è di livello 3 su 5, ma le condizioni atmosferiche, come il vento in quota e le basse temperature, possono aumentare il pericolo in aree specifiche. Sono in corso le operazioni di ricerca per eventuali dispersi.

Una valanga di dimensioni preoccupanti ha travolto almeno uno sciatore nel comprensorio sciistico di Ischgl, in Tirolo, costringendo la macchina dei soccorsi a mobilitarsi tempestivamente per aiutare tutti coloro che sono rimasti coinvolti. Un allarme improvviso, che ha mobilitato diversi reparti della zona, affinché sul posto potessero essere soccorse più persone possibile. Per il momento, sembra che l'unica vittima di questa tragedia sia una persona che, proprio mentre stava praticando un fuori pista, si è vista travolgere dalla massa di neve staccatasi dal costone della montagna. Al momento non si hanno notizie sull'identità della vittima.

