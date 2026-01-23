un posto al sole le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 gennaio 2026

Nella puntata di Un Posto al Sole di venerdì 23 gennaio 2026 è stato introdotto il personaggio di Eleanor Price interpretato da Whoopy Goldberg. L'attrice premio Oscar era stata annunciata la scorsa primavera nel cast della soap di Rai 3, una sorta di regalo per i 30 anni della serie e finalmente il pubblico potrà vederla in scena. Goldberg, che ha girato mesi fa le sue scene, sarà presente per 20 puntate nei panni di una facoltosa cliente dei Cantieri Palladini. Roberto Ferri le troverà un alloggio a palazzo ed Eleanor Price incontrerà così Raffaele, mentre Ferri cercherà di sfruttare le ricchezze della donna per riprendersi il controllo dei cantieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

