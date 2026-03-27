Tra il 30 marzo e il 3 aprile 2026, la soap di Rai 3 propone una settimana con diversi sviluppi, tra cui un episodio in cui Nunzia viene colta da un malore. La serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, mantiene alta l’attenzione dei telespettatori con le sue trame in evoluzione. La vicenda di Nunzia aggiunge un elemento di tensione alla narrazione settimanale.

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 30 marzo al 3 aprile ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. Negli appuntamenti della settimana precedente si è riaperto il capitolo criminale intorno alla figura di Eduardo: qualcuno sospetta che sia tornato a operare con la banda dei fratelli Esposito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Nunzia colta da malore

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