Il premio letterario per raccontare la Lombardia e finire in un libro collettivo

È aperto fino al 20 gennaio il premio letterario 'Futura - Raccontare la Lombardia', promosso da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori con il supporto di Regione Lombardia. L’iniziativa invita autori a condividere storie e riflessioni sulla regione, con l’obiettivo di creare un libro collettivo che valorizzi le diverse voci lombarde. Un’opportunità per contribuire alla narrazione del territorio e delle sue peculiarità.

Sono aperte fino al 20 gennaio le candidature al premio letterario 'Futura - Raccontare la Lombardia', promosso da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e sostenuto da Regione Lombardia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio lombardo attraverso la narrazione delle sue peculiarità e, allo stesso tempo, di offrire opportunità concrete ai giovani scrittori. Si partecipa iscrivendosi (gratuitamente) online. Possono partecipare scrittori esordienti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con opere incentrate su aspetti e contesti legati alla Lombardia: valori, identità, storia, tradizioni sociali e culturali, personaggi e luoghi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

