Ultimissime Inter LIVE | le decisioni del Giudice Sportivo De Marco fa chiarezza a Open Var

Il Giudice Sportivo ha deciso di sospendere tre partite dell’Inter a causa di comportamenti violenti dei tifosi durante la partita contro il Milan. De Marco ha spiegato a Open Var che le immagini mostrano chiaramente i lanci di oggetti e cori offensivi, che hanno rallentato il normale svolgimento dell’incontro. La decisione si basa su queste evidenze concrete, che hanno portato alla sanzione. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre i nerazzurri preparano la prossima sfida.