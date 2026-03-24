Piombo nelle magliette per bambini | i risultati dei test su capi di fast fashion

Un'indagine sui capi di abbigliamento per bambini della fast fashion ha riscontrato che alcune magliette contengono piombo in quantità superiori ai limiti stabiliti. I test hanno evidenziato che i livelli più alti si trovano in magliette con colori vivaci, in particolare giallo e rosso. Lo studio si è concentrato su alcuni modelli di abbigliamento di marche di commercio rapido.

Uno studio preliminare su magliette di fast fashion per bambini ha rilevato livelli di piombo oltre i limiti consentiti, soprattutto nei capi dai colori vivaci come giallo e rosso. I risultati dei test e le evidenze sull’esposizione orale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Magliette con livelli di piombo oltre i limiti”, lo studio Usa sulla fast fashion per bambiniAlcuni capi di abbigliamento “fast fashion” destinati ai bambini potrebbero contenere livelli di piombo superiori ai limiti consentiti. Fast fashion e condizioni di lavoro disumane, sfruttati per i produrre i capi delle note catene. Intera famiglia nei guaiPrato, 19 marzo 2026 – Un’intera famiglia nei guai per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita: si tratta di un imprenditore cinese di 53... Aggiornamenti e notizie su Piombo nelle magliette per bambini i... Temi più discussi: Magliette con livelli di piombo oltre i limiti, lo studio Usa sulla fast fashion per bambini; Piombo negli abiti per bambini, ecco i colori più pericolosi: la nuova bufera sui siti di fast fashion; Piombo oltre i limiti nei vestiti low cost per i bambini; Magliette con livelli di piombo oltre i limiti lo studio Usa sulla fast fashion per bambini. Piombo negli abiti per bambini, ecco i colori più pericolosi: la nuova bufera sui siti di fast fashionNella ricerca effettuata con test su 111 magliette per bambini acquistate da quattro rivenditori attivi sul mercato Usa tutti i campioni superavano il limite ... today.it Magliette con livelli di piombo oltre i limiti, lo studio Usa sulla fast fashion per bambiniAlcuni capi di abbigliamento fast fashion destinati ai bambini potrebbero contenere livelli di piombo superiori ai limiti consentiti ... ilfattoquotidiano.it TvSei. . Anni di piombo, una ferita ancora aperta Il figlio dell’autista di Aldo Moro e l’ex brigatista Adriana Faranda si ritrovano davanti agli studenti di Pescara per parlare di memoria e riconciliazione. - facebook.com facebook Piombo oltre i limiti nei vestiti low cost per i bambini. Lo studio americano: "I piccoli sono i più vulnerabili e hanno l'abitudine a metterli in bocca" #ANSA x.com