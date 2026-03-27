Trump e l’annuncio della Casa Bianca in un audio invertito | cosa dicono le foto pixellate dello staff

Di recente sono stati condivisi due video misteriosi provenienti dagli account social della Casa Bianca, suscitando interrogativi tra gli osservatori. A seguire, lo staff ha pubblicato una foto con immagini pixellate che mostra chiaramente il Presidente nello Studio Ovale. Le immagini sono state diffuse senza spiegazioni ufficiali, lasciando spazio a interpretazioni sulle intenzioni dietro la pubblicazione.

Dopo i due strani e misteriosi video diffusi dagli account social della Casa Bianca, lo staff di Donald Trump pubblica una foto pixellata dove risulta riconoscibile lo stesso Presidente nello Studio Ovale. Mentre il web cerca di decifrarne il contenuti, vengono pubblicate ulteriori immagini simili e un nuovo breve video con una traccia audio che, dopo una nostra breve analisi, nasconde un’annuncio che punta tutto sulla giornata di oggi. Il post della FCC contiene un link diretto a una pagina ufficiale (fcc.govMarch2026, archiviato qui), alimentando le speculazioni su un’operazione coordinata tra la presidenza e l’agenzia governativa. Negli account social della Casa Bianca viene pubblicato un nuovo video. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Trump: “La capo staff della Casa Bianca Susie Wiles ha un cancro allo stadio iniziale”(Adnkronos) – Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, ha un cancro al seno "allo stadio iniziale". Trump, la foto con Putin in Alaska appesa alla Casa Bianca: ecco cosa significa per il presidente americanoLo staff della Casa Bianca ha appeso al muro una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il leader russo Vladimir Putin, scattata in... Aggiornamenti e notizie su Casa Bianca Temi più discussi: Trump: 'Colloqui con Iran costruttivi, stop raid'. Teheran smentisce; Da Maduro all’Iran, quei movimenti sospetti che anticipano gli annunci di Trump. È insider trading?; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Trump fa insider trading con la guerra in Iran? I dati legano gli annunci ai movimenti su petrolio e azioni. Guerra Iran, media: «Teheran si prepara all'invasione, piazzate mine a Kharg». Casa Bianca: Trump pronto a scatenare l'infernoL'Iran ha dichiarato che le «navi non ostili» possono transitare nello Stretto di Hormuz a condizione che rispettino le norme di sicurezza, secondo una dichiarazione ... ilgazzettino.it Ha il cancro: l’annuncio di Trump dalla Casa BiancaL'annuncio del presidente americano Donald Trump sulla capo dello staff della Casa Bianca. Le parole del tycoon su Susie Wiles. newsmondo.it A sfilare alla Casa Bianca è Figure 3, dotato del modello Helix che gli consente di apprendere attraverso l’osservazione e i comandi vocali - facebook.com facebook Trump nomina Huang, Zuckerberg e Brin consiglieri tech della Casa Bianca x.com