Trump | La capo staff della Casa Bianca Susie Wiles ha un cancro allo stadio iniziale

Susie Wiles, che ricopre il ruolo di capo dello staff della Casa Bianca, ha annunciato di avere un cancro al seno allo stadio iniziale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla stessa Wiles, senza ulteriori dettagli sul trattamento o sulle sue condizioni di salute. La rivelazione riguarda una figura di rilievo all’interno del personale della Casa Bianca.

(Adnkronos) – Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, ha un cancro al seno "allo stadio iniziale". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth Social. "Susie Wiles è un'incredibile capo di gabinetto, una persona fantastica e una delle persone più forti che conosca, ma purtroppo le è. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Sorpresa alla Casa Bianca, dopo Mamdani Trump riceve pure il capo della Chiesa Usa. Tregua coi vescovi sui migranti?Dietro quella scrivania della Casa Bianca, in un anno, hanno già sfilato un po’ tutti.

«Minacce politiche». La Casa bianca fa indagare il capo della Fed«Nessuno – e certamente non il presidente della Federal Reserve — è al di sopra della legge.

Trump demolisce la Casa Bianca! Al posto dell'Ala Est una sala da ballo di 300 milioni. CHI PAGA

Contenuti e approfondimenti su Casa Bianca Susie

Temi più discussi: Vance o Rubio nel '28? È la domanda che Trump continua a farsi; Trump riceve (ancora) Machado alla Casa Bianca. Cosa si sono detti; Trump e la guerra in Iran: lotta di potere alla Casa Bianca; Trump ammette: Mosca aiuta l’iran E su Hormuz invita a farsi coraggio e passare.

Trump annuncia su Truth il cancro al seno della sua chief of staffDonald Trump annuncia su Truth che la sua chief of staff ha un tumore al seno. ansa.it

La Chief of Staff di Trump Susie Wiles ha un cancroInvesting.com -- Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato lunedì che la Chief of Staff della Casa Bianca Susie Wiles ha ricevuto una diagnosi di cancro al seno in fase iniziale. it.investing.com

La Casa Bianca ha pubblicato una serie di foto di Donald Trump e del suo team per la sicurezza nazionale che monitorano gli attacchi all'Iran nel club privato del presidente a Mar-a-Lago. All'interno di una stanza con le finestre drappeggiate da tende nere, Tr - facebook.com facebook