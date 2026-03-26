Cinque minori soli a casa mentre i genitori sono in vacanza a Sharm el-Sheikh un' insegnante allerta i servizi social

Cinque minorenni sono rimasti soli in casa mentre i genitori si trovavano in vacanza a Sharm el-Sheikh. Un’insegnante ha segnalato la situazione ai servizi social, che hanno deciso di trasferire i ragazzi in una comunità locale. I genitori sono stati informati dell’accaduto e delle decisioni prese riguardo ai figli. La vicenda è ora sotto l’attenzione delle autorità competenti.

A segnalare la vicenda un'insegnante che dai racconti di uno dei figli più piccoli aveva carpito come la routine di una famiglia che vive alla periferia di Trieste era stata alterata. Il contesto in cui si sviluppa il caso non è né di degrado né di indigenza. Uno dei figli piccoli, confidandosi con la maestra, aveva fatto intuire che in quei giorni in casa non vi era la presenza dei due adulti. L'insegnante ha quindi contattato il Comune. La segnalazione, partita subito all'indirizzo dei Servizi Sociali ha portato ad un'ispezione nell'abitazione. Gli assistenti sociali hanno trovato i ragazzi da soli scoprendo che padre e madre avevano deciso di regalarsi una vacanza per il compleanno della donna volando in Egitto ma lasciando i cinque ragazzi a casa a Trieste. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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