Traffico Roma del 27-03-2026 ore 20 | 30

Nel pomeriggio del 27 marzo 2026, alle 20:30, sulla carreggiata interna di una strada principale di Roma si sono verificati rallentamenti e code a causa di un incidente. La circolazione risulta congestionata in entrambe le direzioni, con traffico che si accumula nelle zone interessate. Sul luogo dell’incidente sono presenti mezzi di soccorso e agenti della polizia locale.

Luceverde Roma trovati a causa di un incidente ci sono ancora code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Roma Fiumicino alla Aurelia code anche in carreggiata esterna per il traffico in dalla Laurentina Ardeatina traffico ancora intenso Anche sulla tangenziale est con cuore da via dei Monti Tiburtini a via Salaria verso lo stadio Olimpico code anche su via del Foro Italico da viale Tor di Quinto a via dei Campi Sportivi Sesto San Giovanni a San Lorenzo per un grosso albero caduto sulla sede stradale ancora chiusa la via Tiburtina tra via degli Umbri e via degli Equi nelle due direzioni al ex Mattatoio di Testaccio in corso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-03-2026 ore 20:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria... Traffico Roma del 27-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e doppia ed ancora seguire tra Ardeatina e... LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Roma del Temi più discussi: Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Arriva la domenica ecologica a Roma: chi può circolare e chi no in Fascia Verde; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo. Traffico Roma del 27-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a San Lorenzo per un grosso albero caduto sulla sede stradale è ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità assoluto per trovati dalla redazione di al mobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna se ne ... romadailynews.it Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook