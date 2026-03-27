Torino si muove la finanza internazionale | il dossier sul club rilancia lo scenario di una possibile accelerazione verso la vendita

A Torino, si diffonde tra le banche d’affari un dossier riguardante il club di calcio locale, attualmente di proprietà dell’imprenditore Urbano Cairo. Negli ultimi tempi, si discute di una possibile accelerazione nel processo di vendita del club, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme da parte degli interessati. La questione ha attirato l’attenzione di alcuni operatori del settore finanziario.

Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Kessié, che bagarre per il possibile ritorno in Serie A dell’ivoriano! Si inserisce anche la Juventus Infortunio Wesley, che tegola per la Roma! Lascia subito il ritiro col Brasile: ecco come sta Immobile racconta: «Inzaghi il migliore allenatore che abbia mai avuto, mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Lazio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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