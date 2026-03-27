Thuram tra Champions League e Mondiale | doppio obiettivo per il centrocampista bianconero E sulle sue condizioni filtra questo

Khephren Thuram si prepara a seguire due obiettivi principali: la partecipazione alla Champions League con la sua squadra e il Mondiale con la nazionale francese. Recentemente sono emerse notizie sulle sue condizioni fisiche, che sembrano essere in miglioramento. Il centrocampista francese, attualmente in forza alla squadra bianconera, si sta concentrando per raggiungere entrambe le competizioni.

Khephren Thuram tra la Champions e il Mondiale: doppio obiettivo per il centrocampista francese. E sulle sue condizioni filtra che.. La Juve ritrova vigore alla Continassa grazie alla determinazione di Khephren Thuram. Come riportato dal Corriere dello Sport, il francese ha nel mirino una doppia missione: trascinare il club in UEFA Champions League e convincere Didier Deschamps a inserirlo nella lista per la prossima Coppa del Mondo. ascoltapodcast Nonostante l’esclusione dalle recenti amichevoli contro Brasile e Colombia, dovuta a un fastidio alla caviglia sinistra rimediato contro l’Udinese, il calciatore ha già mostrato grande resilienza tornando a disposizione contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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