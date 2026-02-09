Novak Djokovic racconta come è cambiato il suo rapporto con Rafa Nadal e Roger Federer, soprattutto dopo aver raggiunto il numero uno del mondo. Il tennista serbo spiega che, con il tempo, la freddezza tra loro si è accentuata, anche se restano i tre protagonisti più forti di sempre. Djokovic rivela di aver notato un certo distacco, ma mantiene rispetto per i loro successi.

Roma, 9 febbraio 2026 – Si parla sempre del rapporto tra Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer. Questi sono probabilmente i tre tennisti più forti della storia (sicuramente dell’era moderna), che hanno portato questo sport a un livello successivo. Dalle infinite battaglie sui campi da gioco alle cerimonie che li hanno visti protagonisti: per più di vent'anni il tennis è stato dominato da questi tre fuoriclasse. Si è parlato spesso del rapporto tra Federer e Nadal, che in campo si sono contesi tantissimi trofei mai fuori hanno creato una vera amicizia: le lacrime dello spagnolo durante la Laver Cup del 2022 (l'ultima di Federer) sono la dimostrazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis, Djokovic racconta il suo rapporto con Nadal e Federer e la loro “freddezza quando sono diventato numero 1”

Approfondimenti su Djokovic Nadal Federer

Novak Djokovic condivide la sua prospettiva sui rapporti con Roger Federer e Rafael Nadal, analizzando gli aspetti più autentici delle sue relazioni con i Big Three del tennis.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Djokovic Nadal Federer

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner eliminato in semifinale da Djokovic; I tormenti del giovane Sinner, sconfitto dal vecchio leone Djokovic: Fa un po' male; Fabio Della Vida: Sinner potrebbe mandare tutti a quel paese. Su Djokovic una cosa mi fa arrabbiare; Australian Open 2026, la Preview – Alcaraz–Djokovic, una finale che racconta due momenti diversi della stessa storia.

Alcaraz, Sinner, Djokovic: e chi non è una macchina? Berrettini rivendica il diritto alla fragilitàIl tennis non è uno sport: è una prova di resistenza. Il tennis non è solo uno sport. È una ... msn.com

Maestrelli racconta: Ecco cosa mi hanno detto Djokovic e Sinner in AustraliaLazzurro ha parlato della sua esperienza a Melbourne, dove ha vinto il primo match a livello Slam ... msn.com

Is Novak Djokovic a better tennis player than Jannik Sinner facebook

Nole non dircelo così… #Tennis #AusOpen #AO2026 #Alcaraz #Djokovic x.com