Streptococco in gravidanza | guida al tampone tempi esito e terapia

Durante la gravidanza, le donne si sottopongono a diversi controlli medici, tra cui esami come il tampone per lo streptococco di gruppo B. Questo test viene solitamente eseguito tra la 35ª e la 37ª settimana di gestazione e serve a individuare eventuali colonizzazioni batteriche. In caso di esito positivo, si procede con specifici trattamenti antibiotici per prevenire complicazioni nel parto e nel neonato.

La gravidanza è un periodo nel quale le donne sono regolarmente chiamate a recarsi presso ospedali, ambulatori e studi medici per effettuare esami e controlli di vario tipo. Verso la fine della gestazione c’è da fare il tampone per lo Streptococco di gruppo B. un esame semplice, veloce e indolore, ma con un significato clinico molto importante. Vediamo perché si fa l’esame per lo streptococco in gravidanza, quali risultati può dare e come arrivarci preparate. Cos’è lo Streptococco di gruppo B e perché si cerca in gravidanza. Il Centers for Disease Control and Prevention definisce lo Streptococcus agalactiae, conosciuto come Streptococco beta-emolitico di gruppo B o semplicemente GBS (dall’inglese Group B Streptococcus), come un batterio Gram-positivo che abita normalmente il tratto intestinale e genitourinario di molte persone sane. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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