Da domani sigarette più care scattano gli aumenti | quanto si paga in più
Da domani, venerdì 16 gennaio 2026, entreranno in vigore gli aumenti sul prezzo delle sigarette, che comporteranno un incremento dei costi per i consumatori italiani. Questa modifica si inserisce in un quadro di politiche di regolamentazione e di salute pubblica, con l’obiettivo di ridurre il consumo di tabacco. Di seguito, analizziamo quanto si pagherà in più e le possibili implicazioni di questa variazione.
A partire da domani, venerdì 16 gennaio 2026, i consumatori italiani dovranno fare i conti con un sensibile rincaro del prezzo delle sigarette. Questa misura, introdotta ufficialmente attraverso l’ultima manovra di bilancio, segna l’inizio di una serie di adeguamenti fiscali volti a incrementare il gettito statale e, parallelamente, a disincentivare il consumo di prodotti derivati dal tabacco. Gli aumenti non colpiranno tutti i marchi contemporaneamente con la stessa intensità, ma la Philip Morris, leader del mercato nazionale, farà da apripista con variazioni che raggiungeranno i 30 centesimi a pacchetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
