Negli ultimi giorni, Stefano De Martino è stato protagonista di alcune uscite pubbliche che lo hanno visto in compagnia di Brenda Lodigiani. La presenza della donna accanto al ballerino e conduttore è stata notata da vari testimoni e riportata dai media locali. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati riguardo a questa frequentazione.

Stefano De Martino ancora una volta al centro della cronaca rosa. Negli ultimi giorni, accanto al suo nome, è comparso con insistenza quello di Brenda Lodigiani, complice alcune uscite insieme. I due sono apparsi uno accanto all’altra in diversi programmi Rai e fuori dagli studi televisivi hanno condiviso alcune cene e serate. Tanto è bastato a scatenare i pettegolezzi e a spingere l’imitatrice a fare chiarezza. Brenda Lodigiani parla del suo rapporto con Stefano De Martino. “Sui social sei già la fidanzata di De Martino”. È con questa osservazione, diventata ormai virale negli ultimi giorni, che Brenda Lodigiani si è trovata a fare i conti durante la conferenza stampa della nuova stagione di GialappaShow, a Milano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino e la nuova fidanzata, parla Brenda Lodigiani

Articoli correlati

“Sei tu la fidanzata di Stefano De Martino?”. Brenda Lodigiani costretta a vuotare il saccoDa giorni il web si interroga su una possibile nuova coppia nel mondo dello spettacolo italiano.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, nuova coppia? Le immagini dal concerto fanno impazzire i socialUna serata all’Unipol Forum di Milano per assistere al concerto di Rosalía si è trasformata in un nuovo capitolo del gossip che circonda Stefano De...

Tutto quello che riguarda Stefano De Martino e la nuova fidanzata...

Temi più discussi: Ascolti tv, Stefano De Martino, il suo Stasera tutto è possibile batte sia Rai 1 che Canale 5; Stefano De Martino, il ricordo del papà Enrico: Il mio nome ha la voce di mio padre; Stefano De Martino, il gesto per il padre nel giorno della 'festa del papà'; Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalía a Milano.

Sanremo 2027, Si è montato la testa: Stefano De Martino e il prezzo del successoStefano De Martino trionfa in Rai con Affari tuoi e Sanremo 2027, ma il successo lo isola: amici abbandonati, Gilda Ambrosio in crisi e un ultimatum che fa tremare il conduttore. rds.it

Ascolti tv del 26 marzo, salta Stefano De Martino ma Gerry Scotti non brillaStefano De Martino salta Affari Tuoi e Gerry Scotti ne approfitta, anche se è scesa la Nazionale in campo: tutti gli ascolti tv. dilei.it

Brenda Lodigiani rompe il silenzio sul rapporto con Stefano De Martino per la prima volta durante la conferenza stampa della nuova stagione di Gialappa's Show Cosa ha detto sul rapporto con il conduttore - facebook.com facebook

Ci voleva Stefano De Martino per far ammettere ad alcuni che il mercoledì di Rai 1 è spento. E lo è da anni, non da 4 settimane. Peccato che gli stessi non l’hanno mai sottolineato quando dovevano esaltare altri show appositamente collocati al mercoledì #Sta x.com