Stefania Craxi ha annunciato di aver assunto il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato, sostituendo Maurizio Gasparri. La decisione, comunicata in modo ufficiale, riguarda un cambio di leadership che era previsto da tempo. La stessa Craxi ha precisato che Marina Berlusconi non è coinvolta nella nomina e che il passaggio avviene senza collegamenti con altri fattori.

Maurizio Gasparri si è dimesso dal ruolo di capogruppo dei senatori di Forza Italia al Senato e al suo posto siede ora Stefania Craxi. Intervistata, ha cercato di mettere un punto alle “ricostruzioni fantasiose” che la vogliono al posto di Gasparri per volontà di Marina Berlusconi o per la sconfitta al referendum. Secondo Craxi, il cambiamento era organizzato da tempo e non è dovuto al referendum o alla volontà della figlia di Berlusconi. Il passaggio da Gasparri a Craxi Stefania Craxi è la figlia primogenita del leader socialista Bettino e siede in Parlamento dal 2006 nei banchi di Forza Italia. Dopo l’addio di Maurizio Gasparri, è lei la presidente del gruppo a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stefania Craxi prova a spegnere il caso Gasparri, “cambio previsto da tempo, Marina Berlusconi non c’entra”

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