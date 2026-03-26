In giornata, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato, annunciando che la decisione è autonoma. Contestualmente, Stefania Craxi entrerà nel gruppo parlamentare. Marina Berlusconi ha espresso apprezzamento per questa scelta e ha commentato positivamente l'apertura della classe dirigente. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali del partito.

In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore. In pole, la senatrice Stefania Craxi. E proprio il suo nome è stato annunciato da Tajani via social. "A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro", ha scritto il segretario nazionale di Forza Italia in un post su X. "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gasparri si dimette: "Decisione autonoma". Arriva Stefania Craxi. Il plauso di Marina Berlusconi: "Da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente"

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