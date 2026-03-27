Stasera in tv venerdì 27 marzo | I Goonies

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 27 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 27 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. La sceneggiatura di Chris Columbus fu ricavata dal soggetto di Steven Spielberg, che fu anche il produttore del film. Il nome del film deriva da un gruppo di quattro ragazzi, cresciuti in un quartiere di Astoria, Oregon, chiamato "Goon Docks"; proprio per il nome del loro quartiere i ragazzi si fanno chiamare 'Goonies'. 🔗 Leggi su 2anews.it

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