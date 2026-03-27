Questa sera, le reti televisive offrono diversi spettacoli e programmi. Su Rai1 va in onda alle 21.30 la trasmissione

RAI1 21.30 The Voice Generations RAI2 21.20 Delitti in Paradiso RAI3 21.20 Erano ragazzi in barca RETE4 21.33 Quarto grado CANALE5 21.20 Grande Fratello Vip ITALIA1 21.30 Wonder Womani 1984 TV8 21.40 MasterChef Italia NOVE 21.30 Fratelli di Crozza 20 21.10 Oldboy CIELO 21.20 Devil’s Knot. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stasera in tv, la programmazione di venerdì 27 marzo

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