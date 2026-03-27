Gianluca Grignani ha comunicato l’annullamento di tre concerti previsti a maggio del suo tour. La decisione è stata annunciata senza dettagli aggiuntivi e ha sorpreso i fan, considerando la cancellazione improvvisa delle date programmate. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni ufficiali dell’artista, che non ha fornito ulteriori spiegazioni riguardo alle motivazioni di questa scelta.

Stop improvviso per Gianluca Grignani, che annuncia l’annullamento di tre date del suo tour previste a maggio. Una decisione che arriva a sorpresa e che riguarda concerti molto attesi dal pubblico. Nel dettaglio, saltano le esibizioni del 23 maggio al Lanciano Forum, del 25 maggio all’Alcatraz e del 27 maggio all’Atlantico. Tre appuntamenti chiave di un ritorno live che aveva già registrato grande entusiasmo. Alla base dello stop ci sono problemi fisici, definiti dallo stesso artista non gravi ma tali da richiedere attenzione costante. Una condizione che lo ha costretto a fermarsi, mettendo in pausa un progetto costruito con mesi di lavoro.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sta male”. Gianluca Grignani, la notizia che gela tutti: l’annuncio

Articoli correlati

Leggi anche: Gianluca Grignani, l’annuncio gela i fan: problemi di salute

Leggi anche: Gianluca Grignani sta male, stop improvviso ai concerti: "Devo curarmi"

Tutto quello che riguarda Gianluca Grignani

Temi più discussi: Blanco in duetto con Grignani: Una leggenda per me; Laura Pausini, il flop di Io Canto 2 è il riscatto di Grignani: Gianluca dopo Sanremo si prende la scena e fa il poeta maledetto con Blanco; Il grande riscatto di Gianluca Grignani passa per una battuta al vetriolo e un patto col Diavolo; Blanco svela la collaborazione con Gianluca Grignani.

Gianluca Grignani sta male, stop improvviso ai concerti: Devo curarmiA motivare lo stop sono problemi fisici che richiedono attenzione costante e impongono al cantautore di fermarsi. Nel pomeriggio la nota diffusa alla stampa ... today.it

Laura Pausini, il flop di Io Canto 2 è il riscatto di Grignani: Gianluca dopo Sanremo si prende la scena e fa il poeta maledetto con BlancoLo scontro tra Laura Pausini e Gianluca Grignani è durato per mesi, ma solo lui sembra aver giovato dell'operazione Io Canto 2: ora duetta con Blanco ... libero.it

Gianluca Grignani annulla tutti i prossimi concerti rockol.it/news-757943/gi… x.com

Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute - facebook.com facebook