Gianluca Grignani ha annunciato l’annullamento di tre concerti previsti a maggio, senza specificare i motivi. Le date coinvolgono il 23 maggio a Castelraimondo, il 25 a Milano e il 27 a Roma. La decisione è stata comunicata ai fan senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’artista. Gli appuntamenti sono stati cancellati ufficialmente, e non sono state annunciate nuove date.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità A motivare lo stop sono “problemi fisici” che richiedono attenzione costante e impongono al cantautore di fermarsi. Nel pomeriggio la nota diffusa alla stampa Gianluca Grignani annulla tre concerti in calendario a maggio. La comunicazione riguarda le date del 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata), del 25 maggio all’Alcatraz di Milano e del 27 maggio all’Atlantico di Roma. A motivare lo stop sono “problemi fisici” che, pur “non gravi”, richiedono attenzione costante e impongono al cantautore di fermarsi.... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Gianluca Grignani sta male, stop improvviso ai concerti: "Devo curarmi"

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