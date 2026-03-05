Aiutiamo la piccola Teresa | Casal Velino si mobilita per la bimba ricoverata

A Casal Velino è partita una campagna di raccolta fondi per Teresa, una bambina di tre mesi affetta da una grave cardiopatia congenita. La bambina è ricoverata e necessita di cure specialistiche e di un lungo percorso ospedaliero. La comunità locale si è unita per sostenere la famiglia in questa fase difficile.

Al via la raccolta fondi per Teresa di Casal Velino, una bambina di tre mesi affetta da una grave cardiopatia congenita che richiede cure specialistiche e un lungo percorso ospedaliero. Dall'ospedale Monaldi di Napoli, la piccola è stata trasferita all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Così, l'associazione "I Love Acquavella" ha promosso una raccolta fondi per offrire un aiuto concreto alla famiglia della bambina, tentando di allegerirne le spese mediche.