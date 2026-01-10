Sondaggi politici quali partiti hanno guadagnato più voti durante le feste e chi vincerebbe oggi

Analizzando i sondaggi politici recenti, si osserva che durante le festività alcuni partiti hanno registrato variazioni nei consensi. Fratelli d’Italia mantiene saldo il suo posizionamento, mentre il Pd non ha beneficiato di questa fase. Il Movimento 5 Stelle ha invece visto un incremento dei voti, contribuendo a un leggero calo del centrodestra, che comunque rimane avanti rispetto a una coalizione di centrosinistra.

Stabile Fratelli d'Italia, il Pd non ne approfitta mail M5s sì. Il centrodestra cala, anche se resta avanti rispetto alla possibile coalizione di centrosinistra. Tra i leader, Meloni è la più popolare, seguita da Tajani, Conte e Schlein. Ecco i risultati del nuovo sondaggio politico realizzato da Tecnè per Dire. Sondaggi politici, quali partiti hanno guadagnato più voti durante le feste e chi vincerebbe oggi - Le forze del centrodestra sono stabili (Fratelli d'Italia) o in calo (Lega e Forza Italia), nel centrosinistra ci sono alti e bassi ma il trend è positivo: tutti crescono tranne Pd e +Europa.

