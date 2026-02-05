Controlli e interventi della polizia sulle piste da sci del Vco | multate 9 persone

La polizia ha multato nove persone sulle piste da sci del Vco. I controlli e i servizi di soccorso continuano sulle piste di Domobianca e San Domenico, dove gli agenti sono intervenuti più volte per verificare il rispetto delle regole. La situazione resta sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza di tutti gli sciatori.

Proseguono i controlli e gli interventi di soccorso della polizia sulle piste da sci di Domobianca e San Domenico.Negli ultimi giorni, oltre alle decine di controlli svolti per garantire il regolare svolgimento delle attività sciistiche, gli agenti sugli sci sono stati impegnati in diversi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

