Rosso Priori La via si accende di cuori Shopping e iniziative per gli innamorati

Perugia si trasforma ancora una volta nella città degli innamorati. Durante il weekend, la via si riempie di cuori con shopping e diverse iniziative pensate per festeggiare San Valentino. L’evento ‘A san Valentino… Rosso Priori, rosso amore’ organizzato dall’associazione Priori aps richiama cittadini e visitatori pronti a vivere emozioni e momenti speciali nel centro storico.

Anche quest'anno Perugia diventa la città degli innamorati grazie all'evento 'A san Valentino. Rosso priori, rosso amore', a cura dell'associazione Priori aps. Sabato, infatti, una delle vie più suggestive del centro, via dei Priori, che ospita la Chiesa dei santi Stefano e Valentino, si accende e propone iniziative e allestimenti a tema che quest'anno coinvolgono anche le attività commerciali. La quarta edizione dell'evento propone una romantica visita alla Torre degli Sciri, aperta dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, da dove poter godere di un panorama unico con vista privilegiata su tutta la città, a cui si aggiunge la visita alla Chiesa dei santi Stefano e Valentino, dalle 17 alle 19.

