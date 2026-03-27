Oggi si svolge la terza tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, una corsa a tappe italiana alla sua 41esima edizione, inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni. La frazione collega Erbusco a Iseo e sarà trasmessa in televisione. Sono iniziate le prime sfide tra i principali favoriti per la classifica generale.

Si disputerà oggi 27 marzo la terza tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe italiane è giunta alla sua 41esima edizione ed è inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni. Sarà una frazione importante per la classifica generale. Andiamo a scoprire percorso, favoriti e il programma. Come vedere in tv la Settimana Internazionale Coppi e Bartali? Non è prevista una diretta tv per la seconda tappa. Rai Sport HD trasmetterà in differita alle 17.30 la frazione. La corsa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Lega Ciclismo Professionistico. OA Sport vi fornirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Erbusco-Iseo in tv: orari, percorso, favoriti. Prime schermaglie tra i big della generale

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