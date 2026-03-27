seduttivo ed elegante il fascino senza confini del cocktail martini

Un cocktail dal carattere seduttivo ed elegante, il Martini è spesso associato a momenti di relax alla fine di una giornata impegnativa. Recentemente si è parlato del suo ruolo come simbolo della miscelazione internazionale, e si è sottolineato come rappresenti un punto di riferimento nel panorama dei drink. La bevanda continua a essere scelta per occasioni di svago e convivialità.

Bere un Martini a fine lavoro è un grande regalo che possiamo farci dopo una giornata impegnativa e, da oggi, abbiamo un motivo in più per guardare con interesse questo cocktail così rappresentativo per la miscelazione mondiale. Uno dei maggiori interpreti e divulgatori della ricetta, Agostino Perrone – director of mixology presso il multi premiato Connaught Bar di Londra – ha scelto di celebrarne eleganza e longevità attraverso un racconto fotografico inedito. Una carriera e una vita dedicati all’universo della miscelazione, ma una grande passione – coltivata attivamente e con costanza – per la fotografia. Probabilmente vi sarà capitato di fare scroll sulla pagina Instagram dedicata al suo progetto e di scoprire un’altra parte della sua personalità e del suo mondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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