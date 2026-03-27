Secondo solo a Dio di Alberto Corba venerdì 27 e sabato 28 marzo ad Alta luce teatro
Venerdì 27 e sabato 28 marzo alle 20.30 si terrà la prima nazionale dello spettacolo “Secondo solo a Dio” ad Alta Luce Teatro, situato in Alzaia Naviglio Grande a Milano. L’evento è prodotto dal Teatro dei Lupi e diretto da Alberto Corba. Lo spettacolo si ispira a una storia reale e sarà rappresentato in queste due serate.
Appuntamento imperdibile Venerdì 27 e Sabato 28 Marzo alle ore 20.30 ad Alta Luce Teatro (Alzaia Naviglio Grande 190, Milano): andrà in scena in anteprima nazionale “Secondo solo a Dio”, spettacolo prodotto da Teatro dei Lupi, diretto da Alberto Corba e liberamente ispirato alla vera storia del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Sciopero treni venerdì 27 e sabato 28 febbraio, si fermano per 24 ore Trenitalia, Italo e Trenord
Sciopero nazionale dei treni 28 febbraio, agitazione indetta dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato, coinvolto anche trasporto localeLa data da segnare è sabato 28 febbraio, anche se l’astensione dal lavoro potrebbe partire già dalle 21 di venerdì 27, per concludersi alle 20.
Tutti gli aggiornamenti su Alberto Corba
Temi più discussi: Secondo solo a Dio, con Michelangiola Barbieri Torriani, Pierpaolo Congiu e la regia di Alberto Corba; Secondo solo a Dio; Secondo solo a Dio in Alta Luce Teatro di Milano – comunicato stampa.
Secondo solo a Dio, di Alberto Corba venerdì 27 e sabato 28 marzo ad Alta luce teatroPresidi, telefonate, controlli, conferme. E la responsabilità di firmare ciò che pubblichiamo. Con due caffè al mese sostieni il lavoro umano della redazione, qui sul territorio. Il beneficio è ... milanotoday.it
Secondo solo a Dio, con Michelangiola Barbieri Torriani, Pierpaolo Congiu e la regia di Alberto CorbaVenerdì 27 e sabato 28 marzo 2026, alle ore 20.30, la stagione del Teatro Alta Luce di Milano (Alzaia Naviglio Grande 190) prosegue con lo spettacolo Secondo solo a Dio, prodotto da Teatro dei Lupi, i ... mentelocale.it
Secondo solo a Dio: lo spionaggio in scena. Intervista ad Alberto Corba x.com
G ITALIA " PSINGAT PERLA DI KEAN! 2-0 ITALIA ALBERTO RIMEDIO RAI RAI FORZA ITALIA ITALIA - facebook.com facebook