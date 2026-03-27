Secondo solo a Dio di Alberto Corba venerdì 27 e sabato 28 marzo ad Alta luce teatro

Venerdì 27 e sabato 28 marzo alle 20.30 si terrà la prima nazionale dello spettacolo “Secondo solo a Dio” ad Alta Luce Teatro, situato in Alzaia Naviglio Grande a Milano. L’evento è prodotto dal Teatro dei Lupi e diretto da Alberto Corba. Lo spettacolo si ispira a una storia reale e sarà rappresentato in queste due serate.