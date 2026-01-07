Il Comune di Crans-Montana si trova al centro di una grave crisi dopo la tragedia che ha causato la morte di 40 giovani. La comunità internazionale chiede chiarimenti e responsabilità per gli errori e le inadempienze che hanno portato a questa tragedia. Il sindaco, coinvolto nella vicenda, non si è ancora scusato. La ricerca di risposte e di un’azione concreta resta prioritaria per ricostruire fiducia e garantire sicurezza.

La comunità internazionale attende risposte per la strage di giovani vite a Crans-Montana: la catena di errori, inadempienze e inosservanze che ha portato alla morte di 40 ragazzi nel locale svizzero Le Constellation pretende che vengano individuati senza indugio i responsabili a ogni livello. Anche per questo motivo la conferenza stampa del sindaco di Crans-Montana ha lasciato molti con l'amaro in bocca, specialmente in Svizzera, dove i media alzano la voce e chiedono che venga tutelata la credibilità della Svizzera, che a livello internazionale finora è uscita molto ridimensionata. Le parole di Nicolas Féraud, il suo atteggiamento davanti ai media, sono stati analizzati a fondo, sono stati studiati, e ora i media chiedono che ci sia un'assunzione collettiva di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il Comune è la parte lesa più colpita". Bufera sul sindaco di Crans-Montana che non si scusa

Leggi anche: Crans-Montana, il Comune ammette controlli carenti sul locale della strage. Il sindaco non si dimette, Meloni al Niguarda

