Scontro tra Suv e auto scuola a Posillipo ferita 19enne che faceva pratica | incidente in via Orazio

Un incidente stradale si è verificato in via Orazio a Posillipo, coinvolgendo un Suv e un'auto scuola. La giovane donna di 19 anni, che stava svolgendo una lezione di guida, è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per i rilievi e le cure del caso.

Incidente stradale in via Orazio: Suv si scontra con auto scuola, ferita la 19enne che stava facendo pratica. Ricoverata al Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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