Il Tribunale di Milano ha emesso una nuova decisione in merito allo scontro tra Signorini e Corona. Entrambe le parti hanno diffuso comunicati in cui dichiarano di aver ottenuto una vittoria. La vicenda riguarda un contenzioso legale tra i due, con esiti che vengono presentati come favorevoli da entrambe le parti coinvolte.

Signorini contro Corona: cosa ha deciso il Tribunale di Milano?. Due comunicati, due vittorie annunciate. Ma una sola ordinanza. È questo il paradosso che emerge dalla decisione del Tribunale di Milano del 19 marzo 2026 nel caso che vede contrapposti Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Una sentenza che, letta senza filtri, sembra molto meno ambigua di quanto raccontato sui social. Secondo i legali di Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il collegio ha riconosciuto “la piena fondatezza” delle ragioni del conduttore. I contenuti diffusi da Corona nel format Falsissimo sono stati giudicati “lesivi dell’onore, della reputazione e della riservatezza”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scontro tra Signorini e Corona, la nuova decisione del Tribunale parla chiaro ma entrambi esultano

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