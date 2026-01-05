Tutto annullato! Allarme maltempo in Italia la decisione del sindaco è appena arrivata

A causa delle recenti condizioni meteorologiche estreme in Italia, molte attività sono state annullate per motivi di sicurezza. Il sindaco ha disposto la sospensione di eventi e servizi, in risposta all’allerta maltempo. Le precipitazioni intense e le strade allagate hanno reso necessario adottare misure di prudenza per tutelare cittadini e infrastrutture. Restano in vigore aggiornamenti e indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza di tutti.

Il cielo si è fatto improvvisamente plumbeo, rovesciando con una violenza inaudita una massa d'acqua che ha trasformato in pochi istanti le strade in torrenti inarrestabili. L'aria, carica di una tensione elettrica, è stata squarciata dal rombo dei tuoni mentre il vento iniziava a piegare le cime degli alberi più alti, minacciando di schiantarli al suolo da un momento all'altro. In questo scenario spettrale, il silenzio dei luoghi solitamente gremiti di festa è stato interrotto solo dal suono delle sirene dei soccorritori, impegnati a liberare chi era rimasto prigioniero di scantinati ormai sommersi o a mettere in sicurezza argini che non riuscivano più a trattenere la furia degli elementi.

Maltempo a Roma, volo della Befana annullato a piazza Navona. Ordinanza del sindaco: chiusi parchi e cimiteri - Lucarelli: «Befana, scelta più responsabile» ... msn.com

