Giulia Murada si distingue ancora nel mondo dello sci alpinismo, confermando la sua posizione di rilievo nella classifica della Coppa del mondo ISMF. Nella Sprint Race disputata sulle piste francesi di Puy St., l’atleta valtellinese ha concluso la gara in terza posizione, consolidando la sua presenza tra i migliori di questa stagione. La competizione si è svolta su un percorso impegnativo e tecnico, con condizioni di neve variabili.

Terza nella Sprint Race di Puy St.Vincent si avvicina ancora di più alla conquista della Coppa del mondo Giulia Murada compie un altro passo importante verso la conquista della Coppa del mondo di sci alpinismo, la Ismf world cup ski mountaineering: la valtellinese, infatti, ha chiuso terza la Sprint Race sulle nevi francesi di Puy St.Vincent. Proprio in questa graduatoria, infatti, la campionessa valtellinese è salita a 880 punti, con la Harrop seconda a quota 751 e la Ravinel terza a 721. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Sci alpinismo: Giulia Murada non sbaglia un colpo

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