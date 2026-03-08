Sci alpinismo | Giulia Murada completa degli Europei da favola

Durante i campionati europei di sci alpinismo a Shahdag, in Azerbaigian, Giulia Murada si è distinta conquistando il podio in quasi tutte le competizioni. La atleta italiana si è mostrata costante e determinata, portando a termine le gare con ottimi risultati e lasciando il segno tra le migliori di questa edizione. La sua presenza sulla scena internazionale ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Sono giornate da favola per Giulia Murada che, ai campionati europei di sci alpinismo di Shahdag, in Azerbaijan, non è praticamente mai scesa dal podio. A laurearsi campionessa europea, con il tempo di 33'57", è stata l'austriaca Sarah Dreier, mentre è stata l'elvetica Caroline Ulrich a completare il podio. Come già accaduto per l'Individual di venerdì. anche la Vertical Race odierna era valida non soltanto per i campionati europei, ma anche come prova di Coppa del mondo, la Ismf world cup ski moutaineering: il secondo posto, dunque, permette a Giulia Murada di rafforzare la propria leadership nella classifica generale e poter così consolidare le proprie ambizioni di conquistare la sfera di cristallo a fine stagione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Europei di Sci Alpinismo, Giulia Murada conquista l’argento nella gara SprintShahdag, 5 marzo 2026 – Arriva una super medaglia d’argento dagli Europei di Sci Alpinismo per l’Italia. Giulia Murada vince l’oro agli Europei di Sci Alpinismo, per l’Italia anche il bronzo di De SilvestroLo Sci Alpinismo, disciplina che ha debuttato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, regala gioie all'Italia che agli Europei celebra l'oro di Murada... Una raccolta di contenuti su Giulia Murada. Temi più discussi: Sci alpinismo: titolo europeo e prima vittoria in Coppa del mondo per Giulia Murada; Shahdag: l'Italia apre gli Europei in Azerbaigian con l'argento di Giulia Murada nella prova sprint; Murada d'argento nella sprint degli Europei: rivivi la finale da cardiopalma!; Europei di Sci Alpinismo, Giulia Murada conquista l’argento nella gara Sprint. Murada cala il tris a Shahdag. L’azzurra è seconda nel vertical agli EuropeiL'Italia conclude gli Europei di sci alpinismo, competizione che si è disputata a Shahdag, con una nuova medaglia. Giulia Murada, dopo aver concluso al ... oasport.it Giulia Murada ancora sul podio a Shahdag: argento nel vertical e leadership in Coppa del Mondo rafforzataLa valtellinese chiude seconda alle spalle dell'austriaca Dreier, campionessa europea, e porta il suo bottino di podi in Coppa del Mondo a quota 13. Il prossimo ... sportface.it Giulia MURADA ha conquistato il quinto podio stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpinismo attestandosi al posto d’onore nella competizione vertical disputata a Shahdag in Azerbaigian. La ventisettenne di Albosaggia è stata preceduta dalla sola austri - facebook.com facebook Giulia MURADA ha conquistato il quinto podio stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpinismo attestandosi al posto d’onore nella competizione vertical disputata a Shahdag in Azerbaigian. La ventisettenne di Albosaggia è stata preceduta dalla sola austri x.com