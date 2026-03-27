Saltano i benefici | scatta il carcere per un 79enne deve scontare due anni

Un uomo di 79 anni residente in città dovrà scontare due anni di carcere dopo la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione. La decisione è stata presa dal tribunale e i carabinieri della Stazione di Piacenza Levante sono stati incaricati di eseguire la misura. L’uomo era stato precedentemente beneficiato di una sospensione, ora revocata, che ha portato alla sua internazione in carcere.

Da espiare 2 anni e 14 giorni di reclusione, oltre a 22 mila euro di multa, per fatti legati agli stupefacenti commessi tra il 2018 e il 2019 Il mandato riguarda la pena residua da scontare dopo il rigetto delle misure alternative richieste dalla difesa. Il provvedimento eseguito nasce da una sentenza divenuta definitiva l’8 giugno 2022, emessa dal Gip del Tribunale di Piacenza, relativa a reati in materia di stupefacenti contestati per episodi commessi in città tra il 2018 e il 2019, con ulteriori contestazioni collocate tra aprile, maggio e giugno 2019. La pena originaria era stata fissata in 3 anni di reclusione e 22mila euro di multa.... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Saltano i benefici: scatta il carcere per un 79enne, deve scontare due anni Articoli correlati Deve scontare oltre 6 anni: rintracciato e rinchiuso in carcereCondannato in via definitiva, la polizia lo rintraccia e lo accompagna in carcere dove sconterà la pena di oltre 6 anni di reclusione. Deve scontare 6 anni e 4 mesi di carcere per rapina: arrestatoNella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della...