Stefano De Martino per me… Sal Da Vinci la confessione dopo il trionfo a Sanremo 2026

Sal Da Vinci ha dichiarato che per lui, la vittoria al Festival di Sanremo 2026 rappresenta un momento cruciale della sua carriera. Dopo aver trionfato, ha condiviso le sue sensazioni e riconosciuto il valore di questa vittoria. La manifestazione si è conclusa con un risultato che ha portato grande soddisfazione. La sua affermazione è stata fatta subito dopo la serata finale.

La vittoria al Festival di Sanremo 2026 ha segnato uno dei momenti più importanti della carriera di Sal Da Vinci. Il cantante napoletano ha raccontato emozioni, retroscena e ricordi in una lunga intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ripercorrendo il percorso che lo ha portato fino al trionfo sul palco del Teatro Ariston. Una vittoria arrivata dopo una gara serrata e che ora lo proietta verso una nuova sfida internazionale, la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026 con il brano vincitore “Per sempre sì”. Nel corso dell’intervista l’artista ha spiegato come questo successo rappresenti il coronamento di un cammino iniziato molto prima del Festival appena concluso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ieri a Sanremo, Campania in trionfo: Sal Da Vinci si prende il festival a De Martino le chiavi del 2027È un unicum nella storia del festival e della Rai l’investitura in diretta di Conti al successore.

Leggi anche: Sanremo, una finale così non si era mai vista. Il trionfo di Sal Da Vinci e il passaggio di consegne Conti-De Martino

