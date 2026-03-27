Il Bayer Leverkusen ha raggiunto un accordo per trattenere il giovane attaccante nel suo organico per i prossimi cinque anni, lasciando così la Roma senza la possibilità di ingaggiarlo in questa sessione di mercato estivo. La trattativa tra le parti si è conclusa con successo, impedendo al club capitolino di aggiungerlo alla rosa per la prossima stagione.

La Roma incassa il primo semaforo rosso del mercato estivo: Kerim Alajbegovi? non vestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione. L’ala di proprietà del Bayer Leverkusen, che ha militato in prestito al Salisburgo mettendosi in luce per qualità atletiche e visione di gioco, ha ufficialmente sciolto le riserve sul proprio futuro. Il club tedesco ha blindato il talento bosniaco con la firma su un nuovo contratto quinquennale, formalizzando il suo rientro alla base come pedina centrale del progetto tecnico delle “Aspirine”. L’annuncio ufficiale del Leverkusen spegne sul nascere le speranze di Ghisolfi, che aveva individuato nel classe 2007 il profilo ideale per iniettare freschezza e imprevedibilità nel reparto offensivo di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, sfuma Alajbegovi?: il Bayer Leverkusen blinda il talento per 5 anni

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