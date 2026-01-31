Milan il grande giorno è arrivato Maignan è arrivato in sede per la firma sul rinnovo tanto atteso

Oggi il sorriso è più grande del solito in casa Milan. Mike Maignan, il loro portiere e capitano, è arrivato in sede per firmare il nuovo contratto. Dopo settimane di attesa, il rinnovo è finalmente realtà e mette fine alle speculazioni. Ora il francese resta in rossonero almeno fino al 2027, dando sicurezza a una delle pedine fondamentali della squadra. La firma è attesa a breve, mentre i tifosi seguono con ansia ogni dettaglio.

Il giorno che tutti i tifosi del Milan aspettavano con trepidazione è finalmente arrivato. Oggi, dopo mesi di trattative e indiscrezioni, arriverà la firma di Mike Maignan sul rinnovo del contratto che lo legherà ai colori rossoneri per molti anni. LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo . Da pochi minuti, infatti, il portiere francese è arrivato nella sede rossonera, Casa Milan, per rendere nero su bianco la firma con il Milan.

