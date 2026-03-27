requiem di mozart a manfredonia

A Manfredonia, durante le celebrazioni pasquali, si esibisce la New Generation Wind Orchestra in un concerto dedicato al Requiem in Re minore K 626 di Mozart. L’evento vede la partecipazione del Coro Polifonico G., che accompagna l’orchestra nell’esecuzione del celebre capolavoro musicale. La performance si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali della giornata.

La Pasqua di Manfredonia quest’anno ha il suono di un capolavoro. La New Generation Wind Orchestra presenta il Requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, con la collaborazione del Coro Polifonico G. F. Häendel del Maestro Rosangela Trigiani. Due serate per lasciarsi attraversare da una delle pagine più intense della musica sacra: un viaggio dove ombra e luce, paura e speranza si intrecciano in un’unica, potentissima preghiera in musica. A breve tutte le info e le modalità per riservare il vostro posto. Ti aspettiamo per condividere questo viaggio nel cuore della Pasqua. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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