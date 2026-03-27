Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 27 marzo

Oggi, venerdì 27 marzo, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus con le prime pagine. La rassegna stampa raccoglie le notizie più rilevanti riguardanti la squadra, senza commenti o analisi, offrendo una panoramica delle tematiche trattate dai giornali sportivi. La selezione si concentra sui titoli principali pubblicati nelle edizioni di oggi.

Salah in Serie A? Carragher apre al clamoroso scenario: «Lo vedrei bene in quel club» Balzarini spiazza i tifosi Juve: «Quel parametro zero è da prendere subito!» Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. Il recap riguardante Faticanti e Daffara Juve, ricordi Barbieri? Può lasciare la Cremonese. per tornare a Torino Juventus, ripresi gli allenamenti alla Continassa: quanti assenti per Spalletti a causa delle Nazionali. Presenti molti giovani. Come è andata la seduta Juventus, ripresa degli allenamenti per Spalletti con Next Gen e Primavera. Gli aggiornamenti dalla Continassa Juventus Women, Supercoppa e Viareggio Cup al Museum. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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