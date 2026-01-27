Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 27 gennaio
In questa rassegna stampa si analizzano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, martedì 27 gennaio, con un focus sulle notizie e gli approfondimenti riguardanti la Juventus.
Kolo Muani Juventus, i bianconeri pensano al grande ritorno del francese: avviati i primi contatti. Ci sono due ostacoli importanti nella trattativa Beto Juventus, l’affare si può fare solo a queste condizioni: linea chiara dell’Everton. Tutte le novità Juventus Next Gen, Brambilla dopo la sconfitta contro l’Arezzo: «Mancato il guizzo nel finale per pareggiare. Ecco cosa potevamo fare meglio» Pagelle Arezzo Juventus Next Gen: i guantoni di Scaglia per rimanere a galla, ma in avanti si fa fatica.Esordio per Gunduz VOTI Convocati Juventus Next Gen per l’Arezzo: c’è Pedro Felipe, prima chiamata per il nuovo acquisto Gunduz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
