Ieri si sono disputate le semifinali dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali in America. Tutti i giocatori della squadra giallorossa sono approdati in finale, che si terrà martedì. La partita di ieri ha visto confrontarsi diverse nazionali, con esiti che hanno portato alla definizione delle ultime due qualificate.

Ieri sono andate in scena la semifinali dei playoff per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in America. Cinque erano i tesserati della Roma a scendere in campo con le rispettive nazionali. Obiettivo: ottenere il pass per le finali di martedì e giocarsi l’accesso alla rassegna iridata. L’Italia vince la pressione: è 2-0 a Bergamo. Tra paure ed incertezze, la Nazionale del CT Gattuso vince alla New Balance Arena contro l’Irlanda del Nord. Ora ci sarà la Bosnia-Erzegovina che, grazie al pareggio dell’ex giallorosso Edin Dzeko, ha pareggiato i conti con il Galles e l’ha spuntata ai calci di rigore. Con la maglia azzurra erano a disposizione di Gattuso Mancini, partito titolare, Pisilli, subentrato al minuto 83 al posto di Tonali, e Cristante, tenuto a riposo in panchina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Qualificazioni Mondiali, tutti i giallorossi in finale: martedì l’ultimo atto

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