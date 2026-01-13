Finita l' attesa per i fan della saga della famiglia Florio | in libreria L' alba dei Leoni di Stefania Auci

È disponibile in libreria il nuovo romanzo della saga della famiglia Florio, intitolato

Una saga edita da Nord che ha appassionato un milione e mezzo di lettori in Italia. Si intitola L'alba dei Leoni ed è disponibile da oggi, martedì 13 gennaio, il nuovo capitolo della storia della famiglia Florio. Stefania Auci sceglie di fare un salto indietro nel tempo e raccontare le radici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

