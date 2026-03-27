Pronostici Serie C | la multipla di sabato 28 marzo

Sabato 28 marzo si svolgono diverse gare del girone A della Serie C. Sono previste molte partite in programma, con alcune sfide che coinvolgono squadre in lotta per posizioni di vertice e altre per evitare la retrocessione. La giornata si presenta ricca di incontri che attireranno l’attenzione degli appassionati di calcio di terza serie.

Pronostici Serie C, ecco la multipla di sabato 28 marzo relativa al girone A della terza serie italiana. Ecco le nostre scelte Il Vicenza ha tutta l’intenzione di battere i record. La squadra veneta ha già staccato la promozione diretta in Serie B e si trova a quota 81 punti in classifica. Qualcosa di incredibile. Fatto quello che dovevano fare, i biancorossi adesso cercheranno di non “falsare”, giustamente, la stagione. Sabato sono in programma sette partite di questo girone, quello già deciso, e adesso andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere. Deciso ovviamente solo ed esclusivamente per quanto riguarda la promozione diretta, tutto il resto è ancora in gioco e ci sono delle squadre che devono raggiungere i propri obiettivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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