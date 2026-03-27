Un importante impianto di produzione di elio in Qatar ha subito danni, portando alla riduzione delle consegne da parte di Airgas Inc. Alcuni clienti riceveranno fino al 50% della quantità abituale, con possibili aumenti di prezzo. La scarsità di questo gas, fondamentale in settori come sanità e tecnologia, potrebbe portare a problemi di approvvigionamento anche in altri mercati.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. A seguito dei danni subiti da un importante impianto del gas in Qatar, Airgas Inc. sta riducendo le consegne di elio: alcuni clienti potrebbero ricevere solo la metà della fornitura abituale e dover affrontare costi aggiuntivi. L'elio è fondamentale per le macchine per la risonanza magnetica utilizzate negli ospedali e per la produzione di chip avanzati come quelli di Nvidia. Per far fronte alle carenze, i fornitori stanno dando priorità al settore sanitario rispetto ad altri settori, mentre la catena di approvvigionamento globale si trova ad affrontare ulteriori pressioni. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Presto potrebbe mancare anche l'elio (fondamentale per sanità e tecnologia)

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