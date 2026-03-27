Presto potrebbe mancare anche l' elio fondamentale per sanità e tecnologia

Da today.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un importante impianto di produzione di elio in Qatar ha subito danni, portando alla riduzione delle consegne da parte di Airgas Inc. Alcuni clienti riceveranno fino al 50% della quantità abituale, con possibili aumenti di prezzo. La scarsità di questo gas, fondamentale in settori come sanità e tecnologia, potrebbe portare a problemi di approvvigionamento anche in altri mercati.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. A seguito dei danni subiti da un importante impianto del gas in Qatar, Airgas Inc. sta riducendo le consegne di elio: alcuni clienti potrebbero ricevere solo la metà della fornitura abituale e dover affrontare costi aggiuntivi. L'elio è fondamentale per le macchine per la risonanza magnetica utilizzate negli ospedali e per la produzione di chip avanzati come quelli di Nvidia. Per far fronte alle carenze, i fornitori stanno dando priorità al settore sanitario rispetto ad altri settori, mentre la catena di approvvigionamento globale si trova ad affrontare ulteriori pressioni. 🔗 Leggi su Today.it

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