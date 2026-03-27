Perché Propaganda Live stasera non va in onda su La7 | il motivo e quando torna

Stasera, venerdì 27 marzo 2026, il programma Propaganda Live su La7 non sarà trasmesso. La decisione è stata presa a causa di uno sciopero nazionale dei giornalisti, che ha coinvolto anche i membri del team di produzione. La messa in onda del programma è stata sospesa in segno di solidarietà e per rispettare le modalità dello sciopero in corso. La data di ritorno non è ancora stata comunicata.

. Perché Propaganda Live stasera, venerdì 27 marzo 2026, non va in onda su La7? Il programma di Diego Bianchi stasera non andrà in onda “a causa dello sciopero nazionale dei giornalisti”. Il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, tornerà in onda “eccezionalmente” solo tra qualche giorno: domenica 29 marzo 2026. Ovviamente alle ore 21,20. Gli ospiti fissi di Propaganda live. Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Perché Propaganda Live stasera non va in onda su La7: il motivo e quando torna Articoli correlati Perché Propaganda live stasera non va in onda: il motivoPerché Propaganda live stasera, venerdì 27 febbraio 2026, non va in onda su La7? Il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro,... Altri aggiornamenti su Perché Propaganda Live Temi più discussi: Propaganda Live, stasera La7 'cancella' Diego Bianchi: il motivo dello stop improvviso; Propagandalive, Speciale Referendum - la replica della puntata del 23/3/2026; Propaganda Live sospeso: stasera su La7 speciale Referendum con Meloni e Schlein; Propaganda Live - Speciale Referendum, ospiti e anticipazioni di oggi, lunedì 23 marzo. Perché stasera Propaganda Live non va in ondaLo sciopero nazionale dei giornalisti cambia il palinsesto di La7. Propaganda Live non va in onda oggi - venerdì 28 marzo – e si sposta eccezionalmente a domenica 29 marzo alle 21.15. msn.com Perché Propaganda Live stasera non va in onda su La7: il motivo e quando tornaPerché Propaganda Live stasera non va in onda su La7: il motivo e quando torna. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Propaganda Live. . Il ministro Crosetto ci svela perché era a Dubai durante l’attacco all’Iran Un documento esclusivo di @alessiomarzilli #propagandalive - facebook.com facebook